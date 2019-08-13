Кремль прокомментировал данные о радиации в Северодвинске

Безопасность граждан Российской Федерации полностью обеспечивается, в этом нет никаких сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан Российской Федерации, в этом не должно быть никаких сомнений», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о радиационном фоне после ЧП в Архангельской области.

В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников, которые пытались предотвратить взрыв. Их посмертно наградили орденами Мужества.

Тем временем New York Times опубликовала материал о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском. При этом газета проводит параллели с авариями в Чернобыле и Фукусиме.

Напомним, ранее во вторник в Росгидромете сообщили, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз.