Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

«Волжское пароходство», которое является владельцем заблокированного в порту Херсона российского судна «Механик Погодин», направило письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении танкера.

Как сообщили в пресс-службе компании, официальное обращение в адрес президента было направлено во вторник, 13 июля, передает РИА «Новости».

По мнению «Волжского пароходства», вопрос об освобождении судна должен решаться на уровне главы государства.

«Судовладелец, действуя добросовестно, предпринимал и продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна собственными силами, неся расходы на содержание судна и экипажа», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что убытки от простоя танкера за прошедший год составили более 2,5 млн долларов.

В начале декабря погранслужба Украины рекомендовала экипажу танкера «Механик Погодин» не покидать судно из-за военного положения в стране.

Напомним, 10 августа 2018 года «Механик Погодин» был задержан в на Украине. С момента задержания экипажу пришлось отбить три попытки незаконного проникновения на борт представителей Украины. Также российское судно пытались полностью обесточить.