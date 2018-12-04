Экипажу «Механика Погодина» запретили сходить с судна из-за военного положения

Государственная погранслужба Украины рекомендовала экипажу танкера «Механик Погодин», который заблокирован в морском торговом порту Херсон, не покидать судно из-за военного положения в стране, сообщили в пресс-службе компании «В.Ф. Танкер», которой принадлежит судно.

В пресс-службе сообщили, что экипаж танкера «остается прежним». Капитан «получил от представителей государственной пограничной службы Украины устное уведомление о том, что команде не рекомендовано покидать судно в связи с военным положением», передает РИА «Новости».

При этом «введенный на Украине запрет на въезд граждан России из числа мужчин в возрасте от 16 до 60 лет делает невозможной отправку на судно новой команды».

До этого стало известно, что по итогам заседания Херсонского суда, прошедшего 3 декабря, оглашена резолютивная часть решения – «В.Ф. Танкер» отказали в требовании дать «Механику Погодину» возможность выйти из порта Херсон и предоставить письмо СБУ, на основании которого судну не дают покинуть порт.

Обоснование причин отказа будет названо после получения мотивированного текста решения суда.

Напомним, 10 августа 2018 года «Механик Погодин» был задержан в украинском. С момента задержания экипажу пришлось отбить три попытки незаконного проникновения на борт представителей Украины.

Также российское судно пытались полностью обесточить. В сентябре члены экипажа вернулись в Россию. В октябре капитан танкера направил открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко.

26 ноября Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения.