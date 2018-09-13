Члены экипажа с заблокированного на Украине судна вернулись в Россию

В пресс-службе компании судовладельца «В. Ф. Танкер» сообщили о том, что все члены экипажа с заблокированного в украинском порту судна «Механик Погодин» вернулись в Россию.

«Через месяц после незаконного задержания судна «Механик Погодин» в морском порту Херсон (Украина) компания «В. Ф. Танкер» приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана», – сообщается в пресс-релизе.

В компании рассказали, что решение о смене команды было принято «в связи с тяжелой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц», пишет ТАСС.

«Членам экипажа пришлось оборонять танкер от провокаций неустановленных лиц, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб и госорганов, жить и работать в режиме жесткой экономии электроэнергии. Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах», – отметили в «В. Ф. Танкер».

Напомним, что с момента задержания корабля «Механик Погодин» в украинском порту 10 августа членам экипажа пришлось отбить три попытки незаконного проникновения на борт представителей Украины. Также российское судно пытались полностью обесточить.