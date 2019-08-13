Пушков заявил о лицемерии США после выхода из ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков обвинил Вашингтон в лицемерии из-за попыток привлечь Пекин к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

«Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР – упражнение в лицемерии», – написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор уверен, что таким образом Вашингтон пытается обеспечить себе алиби после решения о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Пекин уже не раз заявлял, что его не интересуют такие переговоры. И в Вашингтоне это хорошо знают», – отметил сенатор.

Ранее советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что реальной причиной разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были действия со стороны Китая, который не являлся частью соглашения и размещал ракеты.

2 августа Договор прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, а также пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что американцам даже предлагали ознакомиться с российской ракетой, ставшей причиной разрыва соглашения, однако Вашингтон отказался.

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