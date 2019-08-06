Болтон объяснил реальную причину разрыва ДРСМД Вашингтоном

Причиной разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были действия со стороны Китая, который не являлся частью соглашения и размещал ракеты, заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

«В Китае уже размещены тысячи таких ракет. Они не были частью ДРСМД, поэтому были вольны делать то, что хотели. Это одна из причин, по которой президент Дональд Трамп вышел из договора», – приводит его слова Yonhap.

Он также заявил, что любое размещение ракет со стороны США будет оборонительной мерой для защиты дислоцированных в разных частях света американских военных.

«Именно Китай наращивал свои вооруженные силы и представлял угрозу», – заявил он.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай будет защищать свои интересы, если США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

2 августа Договор прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, а также пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что американцам даже предлагали ознакомиться с российской ракетой, ставшей причиной разрыва соглашения, однако Вашингтон отказался.

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