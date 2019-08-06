Китай пообещал ответить на размещение американских ракет в Азии

Китай будет защищать свои интересы, если США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования, заявили в МИД КНР.

«Китай не собирается безучастно смотреть как нашим интересам наносится ущерб, а тем более не позволит, чтобы какое бы то ни было государство устраивало беспорядок возле нашего порога, мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности», – передает РИА «Новости» заявление МИД КНР.

Там отметили также, что размещение американских ракет отрицательно скажется на международной и региональной безопасности.

«Мы надеемся на то, что американская сторона будет осмотрительна в своих действиях, не будет предпринимать шагов, нагнетающих обстановку в регионе и подрывающих международный и региональный мир», – подчеркнули в МИД Китая.

Второго августа Договор прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, и пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

Напомним, ранее во вторник директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун заявил, что утверждения о том, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, являются лишь отговоркой для США.