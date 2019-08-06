Китай обвинил США в разрыве ДРСМД

Утверждения о том, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, являются лишь отговоркой для США, заявил директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун.

По его словам, «возникает ощущение, что США хорошо подготовились к выходу из договора», так как они сразу после выхода из ДРСМД объявили «о планах провести испытания еще до конца текущего месяца», а также заговорили о размещении вооружений, передает ТАСС.

В связи с этим Пекин считает рассуждения Вашингтона «о том, что Россия нарушает договор, а Китай не имеет обязательств по нему», просто «отговоркой для выхода из соглашения».

Китай заявил, что США желают «развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал».

Если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «Китай не будет стоять в стороне» и пойдет на «контрмеры», заявил Фу Цун.

Китай призвал Республику Корея, Японию и Австралию не давать разрешения размещать американские ракеты на своей территории.

2 августа Договор прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, и пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

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