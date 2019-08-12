Кенгуру на юго-востоке Австралии впервые за 35 лет увидели снег

На юго-востоке Австралии впервые за 35 лет выпал снег, сообщили в национальном бюро гидрометеорологии.

Юго-восток страны увидел снег из-за антарктического циклона, передает ТАСС.

На юге Австралии выпали рекордные 14 сантиметров снега. По словам синоптиков, он растает через несколько дней, пишет «Фонтанка» со ссылкой на NWS.

Снег вызвал аварии на дорогах, несколько человек попали в больницу. В результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Weather.

В Сети публикуют видео скачущих по снегу кенгуру.

«Кенгуру чувствуют себя очень энергичными (игра слов от bouncy – энергичный и прыгучий)», – заявила BBC Австралия.