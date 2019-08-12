Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

Причиной хлопка в жилом доме на улице Нагорной на юго-западе Москвы оказалось нарушение правил использования газового оборудования хозяевами квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«По предварительной версии, происшествие произошло из-за нарушения правил по безопасности пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Напомним, в понедельник вечером в жилом доме на улице Нагорной произошел взрыв газа. Обрушилась одна из стен строения. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Сети появилось видео с места происшествия.