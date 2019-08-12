Опубликовано видео с места взрыва в доме в Москве

В Сети появилось видео с места инцидента на Нагорной улице в Москве, где в жилом доме произошел хлопок газа.

На кадрах видно, как пожарные ликвидируют последствия хлопка газа, а дворники убирают выбитые взрывом окна, сообщает «Звезда».

Ранее сообщалось, что в жилом доме по улице Нагорная произошел взрыв газа. В результате инцидента обрушилась одна из стен строения, по предварительным данным, никто не пострадал.