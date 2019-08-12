МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве

При хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Москве пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По уточненным данным, визуально под завалами пострадавших нет», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В МЧС уточнили, что подъезд после хлопка самостоятельно покинули 12 человек.

В московском ГУ МЧС добавили, что газоснабжение дома не было нарушено, утечек газа также нет.

Ранее сообщалось, что в жилом доме по улице Нагорная произошел взрыв газа, обрушилась одна из стен строения.