В жилом доме в Москве произошел взрыв

В жилом доме в Москве, по предварительным данным, произошел взрыв газа, обрушилась одна из стен строения, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3, пояснил собеседник ТАСС.

РЕН-ТВ уточнил, что взрыв произошел на улице Нагорной, после взрыва на месте происшествия разгорелся пожар.

Под обломками здания ведется розыск возможных пострадавших, отметил телеканал.

В пресс-службе МЧС сообщили, что причиной обрушения стал хлопок газовоздушной смеси.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного дома, без последующего горения. Произошло обрушение стены и нарушено остекление», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Данные по пострадавшим пока уточняются.

Источник в экстренных службах столицы уточнил, что, предварительным данным, разрушена стена между кухней и комнатой. Он добавил, что в результате ЧП, по неподтвержденной информации, пострадала одна женщина.

В воскресенье после взрыва газового баллона из дома на северо-востоке Москвы провели эвакуацию жильцов.