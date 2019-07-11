В жилом доме в Москве произошел взрыв

Из дома на северо-востоке Москвы эвакуируются жильцы после взрыва газового баллона, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что взрыв произошел в 12-этажном панельном доме по адресу: проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6.

В настоящее время на лестничной клетке происходит факельное горение кислородного баллона, сообщил источник ТАСС.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт прибытия пожарных по указанному адресу, однако подробности в главке не сообщили.

В начале января в жилом доме на востоке Москвы произошел хлопок газа.