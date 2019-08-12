Норвегия поднимала в воздух истребители из-за российских Ту-95

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более 9 часов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что бомбардировщики на отдельных этапах планового полета сопровождались норвежскими истребителями F-16.

В последнее время российские бомбардировщики регулярно сопровождаются истребителями стран НАТО. Так, в британском Минобороны сообщали, что истребители ВВС Великобритании в четверг дважды поднимались в воздух для сопровождения военных самолетов.

На прошлой неделе Ту-95МС приближались к Аляске.