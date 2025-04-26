Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
CNN сообщил о стремительном отъезде Трампа после похорон папы Франциска
Американский президент Дональд Трамп и его супруга отправились из Рима сразу после завершения прощальной мессы по папе Франциску, сообщает телеканал CNN.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп срочно покинули Рим после участия в церемонии похорон папы Римского Франциска, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, глава американского государства с супругой уехали из города на борту президентского самолета сразу после окончания заупокойной мессы, состоявшейся в Ватикане. В сообщении телеканала отмечается: «Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покинули Рим на борту Air Force One. Пара очень быстро уехала после окончания заупокойной мессы в Ватикане».
Как писала газета ВЗГЛЯД, папу Франциска похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.