Минобороны Британии сообщило о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27

Истребители ВВС Великобритании в четверг дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, сообщили в британском минобороны.

В британском военном ведомстве рассказали, что в первом случае истребитель Typhoon сопровождал два Ту-95, приблизившихся к границам страны, передает РИА «Новости».

Во втором случае дислоцированные в Балтии истребители сопроводили Ту-95 и два истребителея Су-27, летевших рядом с границей Эстонии.

В обоих случаях российские самолеты не нарушали границу других государств. Сопровождение прошло без инцидентов.

Напомним, в конце июля минобороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.

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