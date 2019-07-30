Опубликовано фото «перехвата» Ил-76 британскими истребителями

Министерство обороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.

Самолеты британских ВВС, которые на ротационной основе находятся в Прибалтике, вылетели с авиабазы в Эстонии и сопроводили Ил-76. Инцидент произошел в воскресенье. На снимках изображены истребители, которые находятся очень близко от Ил-76. Фотографии опубликованы в Twitter минобороны Британии.

On Sunday @RoyalAirForce Typhoon fighter jets operating from mari Air Base in Estonia launched to intercept a Russian IL-76 military transport aircraft that was flying close to Estonian airspace #WeAreNato https://t.co/5aeytFNmRC pic.twitter.com/1hFJM6DHR9 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 30, 2019

Пилот Typhoon заявил, что истребители были подняты для перехвата самолета, который «приближался к воздушному пространству Эстонии с юга», пишет Daily Mail.

«Мы идентифицировали и контролировали его, когда он проходил близко к воздушному пространству НАТО», – сказал он.

Британия регулярно заявляет о перехвате в Прибалтике российских самолетов, которые движутся из одной части России в другую – в Калининградскую область. При этом сами британцы недоумевают, почему именно ВВС Великобритании должны этим заниматься.

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