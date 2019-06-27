Британцев удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Взгляд
27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
Разделы

На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
Перейти а раздел…

Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 4 комментария

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Экипаж Ан-24 в Бурятии сообщал об отказе систем управления
            Антироссийский демарш Словакии в ПАСЕ оказался выдумкой УкраиныПри аварийной посадке погибли пилоты пассажирского Ан-24 в БурятииРоссия определилась с решением по долгу перед ПАСЕУкраинских туристов выселили из отеля в Греции за флаги УПА
            Партия Зеленского выступила против выхода Украины из ПАСЕБританцев удивил перехват российских самолетов над БалтикойПушков объяснил ошибку Украины в ПАСЕУ Boeing 737 MAX обнаружен новый фактор риска
            Климкин выступил против помощи украинским морякамУкраина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из РоссииУкраинская делегация объявила, что покидает ПАСЕТолстой рассказал о невиданных страстях в ПАСЕ

            Главная тема


            Почему Россия победила в ПАСЕ

            «как партнеры»


            США отреагировали на решение Индии купить С-400

            выход несогласных


            Украина заявила о демарше еще шести стран после восстановления России в ПАСЕ

            доигрались


            Выступивший в антироссийских футболках грузинской клуб начали массово покидать футболисты

            Видео

            скандал с курсантами


            Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

            политическая победа


            Москва напугала Украину в ПАСЕ

            горячий регион


            Россия выбрала союзника на Ближнем Востоке

            звезда Instagram


            Установлена личность девушки из Тбилиси с оскорбительным плакатом в адрес России

            викторина


            Каким был первый день великой войны?

            Лево-зеленое безумие


            Игорь Мальцев: В Германии идет тихая гражданская война

            Президент в осаде


            Геворг Мирзаян: Эрдоган попал в сложную ситуацию

            Братья грузины


            Алексей Алешковский: Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            Британцев удивил перехват российских самолетов над Балтикой

               27 июня 2019, 08:42
            Фото: Royal Air Force
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Читатели британской газеты Daily Mail, комментируя сопровождение британскими истребителями российских военных самолетов над Балтийским морем, задались вопросом, что британские ВВС делают так далеко от дома.

            «Разве у Эстонии нет собственных ВВС? Что британские самолеты делают над Балтикой?», – выразил недоумение читатель Daily Mail Стивен Ньюсом.

            «Как Великобритания может защитить Эстонию, если она даже не может заставить свои поезда ходить вовремя?», – сыронизировал Джорд МэкСвинтон.

            Кроме того, комментаторы указали, что российские самолеты летели в международном воздушном пространстве, на что имели полное право. «А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они», – указал avonman1, передает РИА «Новости».

            Некоторые комментаторы при этом отметили красоту российских боевых машин, сравнив их с британскими.

            «Российские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные, по сравнению с «колбасками», на которые похожи британские», – написал thebestcountry.

            «Российские самолеты выглядят очень продвинутыми», – указал еще один пользователь.

            Напомним, во вторник минобороны Соединенного Королевства сообщало, что британские истребители дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов. В ведомстве отметили, что, как и во всех подобных случаях, самолеты ВКС России не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............