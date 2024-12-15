Артем Жога передал в Курскую область беспилотники и детекторы дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Курскую область и вручил военнослужащим беспилотные летательные аппараты и детекторы дронов, передает ТАСС. Визит Жоги в регион был освещен временно исполняющим обязанности губернатора области Александром Хинштейном в его телеграм-канале.

Хинштейн отметил важность визита, подчеркнув, что Жога побывал на позициях и встретился с военнослужащими из Урала, которых он назвал своими ребятами. Он добавил, что Жога охарактеризовал переданные беспилотники и анализаторы дронов как необходимые на фронте для выполнения боевых задач.

Кроме того, Жога планирует посетить детей в Курской области, чтобы вручить им новогодние подарки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли на Курском направлении более 400 военных и один танк за сутки. В Курской области взяли в плен украинского штурмовика Дмитрия Игнатенко, который страдает психическим расстройством.