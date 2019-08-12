Эксперты рассказали о новом подходе врио главы Липецкой области к управлению регионом

«Артамонов явно настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в управлении регионом. Принимаемые решения выстраиваются на основе данных, а не мнения чиновников», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященном врио губернатора Липецкой области Игорю Артамонову.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Напомним, ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

Артамонов был назначен на пост врио главы региона 2 октября 2018 года. До этого он более 25 лет проработал в структурах Сбербанка, в июне 2011 года занял должность заместителя председателя правления Сбербанка, в 2013 году стал вице-президентом банка и председателем правления Среднерусского банка.

Отмечается, что с 2018 года он обучается по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

На должности главы региона он сменил Олега Королева, который руководил Липецкой областью 20 лет. В последние годы Королев, как отмечают эксперты, запомнился не новыми достижениями, а большим количеством скандальных высказываний, которые наносили репутационный ущерб и ему, и региону. В частности, во время ЧМ-2018 Королев связал вылет сборной Германии с турнира с Великой Отечественной войной.

Даже после отставки, как отмечают эксперты, Королев сохранял влияние в регионе. Чтобы не конфликтовать с ним, Артамонов делегировал его в Совет Федерации.

После назначения Артамонов почти сразу приступил к формированию новой команды, отметили эксперты. Он отправил в отставку целый ряд важных чиновников, в том числе возрастные. На освободившиеся места были назначены молодые, но опытные управленцы.

«В конце марта 2019 года Артамонов одержал важную политическую победу в противостоянии, которое длилось несколько месяцев. Мэр Липецка Сергей Иванов подал в отставку по собственному желанию. За отставку Иванова проголосовали 26 депутатов, против – семь. Три человека воздержались. Мэром Липецка стала успешная предпринимательница Евгения Уваркина», – говорится в экспертном докладе.

Врио губернатора подчеркивал, что он «не отрыватель голов», а просто «строит новую культуру управления регионом».

«Новые кадры нужны были Артамонову для выстраивания новой управленческой системы, о которой он говорил после своего назначения», – отметили эксперты.

Регион в докладе описывается как «плотный середняк», который несмотря на отсутствие богатых источников природных ресурсов занимает 2 место по объему продукции обрабатывающих производств на душу населения, 3 место по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и 4 место по объему ВРП на душу населения. В рейтинге российских регионов по качеству жизни Липецкая область вошла в десятку, заняв в 2018 году 9 место.

Артамонова друзья и земляки называют «рассудительным человеком», который 10 раз подумает, прежде чем что-то скажет. Коллеги по Сбербанку отмечают его высокий профессионализм. В окружении называют его довольно жестким и цепким управленцем.

«Тот факт, что за 27 лет своей карьеры в Сбербанке ему удалось продвинуться с позиции рядового сотрудника одного из отделений до руководящих должностей, говорит о целеустремленности Артамонова», – говорится в докладе.

Отмечается нацеленность врио губернатора на результат и личное погружение в каждую проблему.

«Именно поэтому он часто выезжает на строящиеся объекты, проводит встречи с жителями районов», – отметили эксперты, напомнив слова Артамонова о том, что «найти ключевое решение проблемы возможно только на месте ее возникновения».

Региональные СМИ называют Артамонова экстравагантным лидером, напоминая о необычном поздравлении женщин с праздником 8 марта: тогда он с государственным духовым оркестром областной филармонии сыграл на саксофоне известную мелодию «Я не могу отвести взгляд от тебя».

Отличительной чертой Артамонова называют тот факт, что он пришел из частной сферы, где есть «четкие KPI, планы и графики», а жесткая конкуренция внутри Сбербанка и с другими банками способствует «поиску новых и нестандартных решений». В регионе он также пытается выстроить новую систему.

«У каждого моего заместителя идет обсуждение, какие у него цели, что мы вписываем, как они измеряются, как они каскадируются. Затем уже я начну понимать, какие цели и задачи должны быть у глав районов. Как только будет трактование целей, их приоритет, то будет отписан и комплекс мероприятий, которые приведут к достижению цели. Это все должно быть автоматизировано. И вот это и называется интеллектуальной системой управления», – цитируют эксперты Артамонова

Он считает, что принимаемые управленческие решения должны опираться на оперативный анализ больших данных. Дата-ориентированный (data-driven) подход применялся в Сбербанке, в регионе эти технологии Артамонов также пытается внедрить.

«Новый управленческий подход и новые кадры позволили Артамонову быстро перехватить контроль над регионом», – говорят эксперты.

Вскоре после назначения на должность Артамонов завел аккаунт в Instagram, сейчас на странице высокая активность. Он сам следит за сообщениями в социальных сетях. Также обращает внимание на новые инструменты обратной связи. Так, он поручил улучшить работу портала «Развиваем Липецкую область вместе!», чтобы все запросы от жителей получали ответы.

«В своей деятельности Артамонов выделил несколько основных направлений: улучшение жилищных условий граждан, ЖКХ, экономика региона, благоустройство», – отметили эксперты

Одной из первых задач он назвал решение вопросов обманутых дольщиков. Уделяется внимание расселению аварийного жилья. Также в регионе был запущен экспериментальный жилищный проект «Свой дом под ключ», в рамках которого жители региона смогут получить займ до 5 млн рублей под 10,9% годовых сроком на 30 лет на строительство личных домов.

Также были подняты зарплаты бюджетникам – тем 10%, которые не вошли в президентские майские указы.

Артамонов запустил областную программу «Год детских площадок», лично контролировал вопросы благоустройства, инициировал обновление областных автопарков.

Кроме того, совместно с фондом «Сколково» был открыт всероссийский стартап-тур, а делегация Липецкой области успешно приняла участие в Петербургском экономическом форуме, подписав девять соглашений и меморандумов по реализации инвестиционных проектов на общую сумму свыше 57 млрд рублей.

«Большое внимание уделяется и экологическим проблемам. В марте этого года Артамонов проинспектировал Липецкую станцию аэрации, на которую жаловались местные жители. Местные СМИ сообщали, что теперь планируется построить три специальных предприятия, где будет вестись переработка илового осадка», – говорится в докладе.

Также принимаются меры по развитию бизнеса – в регионе был открыт первый мобильный офис МФЦ для предпринимателей, который позволяет получать услуги в любой точке региона.

Некоторые инициативы Артамонова были отмечены аналитиками Экспертного института социальных исследований.

Артамонов также занялся вопросами брендирования региона. Было принято решение о создании рабочей группы по подбору и сопровождению регистрации узнаваемых региональных брендов, которые бы ассоциировались с Липецкой областью и создавали ее образ.

При этом серьезных управленческих, а не коммуникационных ошибок Артамонов не допустил, подчеркивают эксперты.

«Артамонов – эффективный управленец из частного сектора, который принял новый для себя карьерный вызов. Отсутствие политического опыта – его слабая сторона, которую он пытается компенсировать за счет своих сильных качеств – умению выстраивать эффективную управленческую модель», – говорится в докладе.

Указывается, что врио губернатора быстро осваивается в новой для себя среде.

«Отличительной чертой ВРИО губернатора является использование информационных технологий в процессе управления регионом. Артамонов явно настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в управлении регионом. Принимаемые решения выстраиваются на основе данных, а не мнения чиновников. Новая интеллектуальная система управления только формируется, и о ее эффективности можно будет судить к концу 2020 года», – подытожили эксперты.