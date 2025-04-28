СК предъявил обвинение пятерым полицейским за крупную взятку

В Подольске задержали пятерых полицейских по делу о 15 млн рублей

Tекст: Евгения Караваева

Следственный комитет предъявил обвинение пятерым сотрудникам УМВД по городскому округу Подольск, передает ТАСС.

По информации представителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий, задержанные полицейские обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, в зависимости от роли и степени участия каждого.

Общая сумма взятки, фигурирующей в деле, составила 15 млн рублей. Все задержанные находятся под следствием, и им уже предъявлены официальные обвинения. Дело находится в производстве второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области была арестована заместитель руководителя регионального фонда капремонта Ольга Минакова по подозрению в посредничестве при передаче взятки, а Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра цифрового развития Максима Паршина к девяти годам колонии и назначил ему штраф, конфисковав в доход государства 3,7 млн рублей и оставив под арестом недвижимость и банковские счета на сумму 200 млн рублей.