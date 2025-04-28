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СК предъявил обвинение пятерым полицейским за крупную взятку
В Подольске задержали пятерых полицейских по делу о 15 млн рублей
Пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.
Следственный комитет предъявил обвинение пятерым сотрудникам УМВД по городскому округу Подольск, передает ТАСС.
По информации представителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий, задержанные полицейские обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, в зависимости от роли и степени участия каждого.
Общая сумма взятки, фигурирующей в деле, составила 15 млн рублей. Все задержанные находятся под следствием, и им уже предъявлены официальные обвинения. Дело находится в производстве второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области была арестована заместитель руководителя регионального фонда капремонта Ольга Минакова по подозрению в посредничестве при передаче взятки, а Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра цифрового развития Максима Паршина к девяти годам колонии и назначил ему штраф, конфисковав в доход государства 3,7 млн рублей и оставив под арестом недвижимость и банковские счета на сумму 200 млн рублей.