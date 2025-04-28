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«АвтоВАЗ» назвал сроки начала сборки авто в Узбекистане
Стал известен план запуска сборки Largus под местным брендом в Узбекистане
В течение 2025 года «АвтоВАЗ» планирует начать сборку автомобилей модели Largus в Узбекистане с возможностью выпуска под местным брендом.
Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», что компания может организовать сборку автомобилей в Узбекистане под местным брендом в течение 2025 года, передает ТАСС.
По его словам, стороны обсуждают поэтапную локализацию продукции, что подразумевает не только экспорт готовых машин, но и производство под узбекской маркой.
Соколов подчеркнул, что на первом этапе реализуется сборка автомобилей модели Largus. «Сейчас мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами, в том числе по не только простой реализации нашей продукции в формате экспорта, так сказать, готовых автомобилей, но и поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», – заявил глава компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «АвтоВАЗ» объявила об отзыве свыше 47 тыс. автомобилей моделей Vesta и Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года.