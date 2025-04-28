«АвтоВАЗ» назвал сроки начала сборки авто в Узбекистане

Стал известен план запуска сборки Largus под местным брендом в Узбекистане

Tекст: Евгения Караваева

Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», что компания может организовать сборку автомобилей в Узбекистане под местным брендом в течение 2025 года, передает ТАСС.

По его словам, стороны обсуждают поэтапную локализацию продукции, что подразумевает не только экспорт готовых машин, но и производство под узбекской маркой.

Соколов подчеркнул, что на первом этапе реализуется сборка автомобилей модели Largus. «Сейчас мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами, в том числе по не только простой реализации нашей продукции в формате экспорта, так сказать, готовых автомобилей, но и поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», – заявил глава компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «АвтоВАЗ» объявила об отзыве свыше 47 тыс. автомобилей моделей Vesta и Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года.



