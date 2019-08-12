На Украине признали полную зависимость от внешней финансовой поддержки

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что отсутствие внешней финансовой поддержки может привести к разрушению экономики страны.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», – передает RT слова Саливона в эфире YouTube-канала PolitWera.

Он добавил, что если команда нового президента Украины Владимира Зеленского предпримет действия по разрушению промышленности в стране, то это приблизит «конец» экономики.

Саливон отметил, что окончательная эмиграция трудоспособного населения за границу вызовет серьезные трудности на Украине.

«Люди из страны выезжают достаточно активно, и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс», – сказал Саливон.

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В начале августа экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что попытки украинских властей осуществлять невозможные вещи в условиях слабой экономики могут иметь тяжелые последствия.

Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции пообещал, что украинская экономика ежегодно будет расти на 5-7%.

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