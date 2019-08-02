На Украине предупредили о последствиях «игры» со слабой экономикой

Попытки украинских властей осуществлять невозможные вещи в условиях слабой экономики могут иметь тяжелые последствия, заявил экс-премьер Украины Юрий Ехануров.

В эфире телеканала «112 Украина» Ехануров пояснил, что Киев пытается осуществить невозможные вещи в данном экономическом положении.

«Это беда, мы доиграемся», – сказал он, отметив, что Украина еще не успела пройти первоначальные этапы и набрать силу, прежде чем играть во «взрослые игры».

Ехануров отметил, что экономика Китая уже давно впереди, а Украина еще не прошла первоначальные этапы.

По его мнению, доходы страны от экспорта остаются в ошфорах. Властям необходимо думать о том, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места.

Ранее замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал о планируемых экономических реформах, которые должны быть осуществлены в первую очередь. По словам Гончарука, Зеленский собирается отдать в частные руки железнодорожный транспорт, почту и банки.

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