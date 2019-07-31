Обнародован план распродажи Украины

Замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал о планируемых экономических реформах, которые должны быть осуществлены в первую очередь.

По словам Гончарука, Зеленский собирается отдать в частные руки железнодорожный транспорт, почту и банки.

«Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg слова Гончарука.

Замглавы офиса Зеленского добавил, что в сентябре Киев планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен истекающего в конце года.

Власти также отменят мораторий на продажу земли и рассмотрят вопрос о ее продаже иностранным гражданам. Вклад отмены этого моратория в рост ВВП оценивается в порядке 0,5–3%.

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