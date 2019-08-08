Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5-7%

Украинская экономика ежегодно будет расти на 5-7%, пообещал президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

Он предложил турецким инвесторам инвестировать в Украину, взамен пообещал защищать их инвестиции, сообщает «112 Украина».

Зеленский призвал в первую очередь инвестировать в украинские дороги. На ремонт 24 тыс. км, по его подсчетам, необходимо 20 млрд долларов.

«Осенью мы принимаем закон о концессиях, что даст возможность государству безопасно работать с частными компаниями. Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех этих наших проектах», – сказал президент Украины.

В начале августа экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что попытки украинских властей осуществлять невозможные вещи в условиях слабой экономики могут иметь тяжелые последствия.