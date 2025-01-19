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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    17 комментариев
    19 января 2025, 01:10 • Новости дня

    У Главного храма ВС России в Кубинке началось празднование Крещения

    У Главного храма ВС РФ в Кубинке прошли мероприятия в честь Крещения Господня

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковной Кубинке у Главного храма Вооруженных сил РФ начались торжественные мероприятия по случаю Крещения, в которых приняли участие военнослужащие и жители Москвы и Подмосковья.

    Как передает РИА «Новости», торжественные мероприятия, связанные с празднованием Крещения Господня, стартовали у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. Крещенский молебен был проведен ключарем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиереем Александром Солдатенковым, а также его сослуживцами и военным духовенством.

    После молебна у Южных ворот храма состоялось освящение купелей. В мероприятиях участвовали военнослужащие Московского гарнизона, их семьи, а также жители столицы и Подмосковья. Для окунания в освященные купели было организовано тринадцать мест, где одновременно могли погружаться четырнадцать человек.

    Кроме того, возле купелей были установлены палатки для переодевания и обогрева, а также пункт с горячим чаем. Купели будут открыты до конца дня 19 января, предоставляя возможность всем желающим окунуться в святую воду.

    Также в 09.00 мск в храме начнется праздничная Божественная литургия, которую проведет епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). По окончании литургии состоится Великое освящение воды, которую можно будет набрать всем желающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Вода из крана может считаться освященной в Крещение, если человек искренне верит и не может посетить церковь, как объяснил иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко). Более 2,9 тыс. мест будет организовано для крещенских купаний в России, ожидается, что их посетят свыше миллиона человек.

    18 января 2025, 07:34 • Новости дня
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского

    Эксперты завершили экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского

    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти Антона Коробкова-Землянского завершена.

    Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского, бывшего пресс-секретаря певца Shaman и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы», сообщил информированный источник РИА «Новости».

    «Экспертиза проведена», – прокомментировал собеседник агентства.

    Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 40 лет. Его смерть стала неожиданной для многих коллег и друзей. Церемония прощания с ним прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

    На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Коробкова-Землянского, в том числе певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, продюссер Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением, а детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти. На Троекуровском кладбище состоялось прощание с Антоном Коробковым-Землянским, которое посетили певец Ярослав Дронов (Shaman) и тележурналист Андрей Малахов.

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    18 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились

    Генерал-майор ФРГ отметил рост запасов оружия и военной техники у России

    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну.

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии, признал, что запасы на российских оружейных складах увеличиваются, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    Фройдинг отметил рост числа танков, боеприпасов, ракет и беспилотников у российской армии. Он добавил: «Производство растет, запасы на складах растут». При этом генерал-майор подчеркнул, что нет уверенности в том, что Россия планирует агрессию, однако отметил, что Москва «явно создает предпосылки для этого».

    Издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в силовых кругах, сообщает, что Россия, несмотря на кадровые и материальные потери на Украине, во многом компенсирует их и наращивает резервы на определенных направлениях.

    Помимо этого председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии Германии (СвДП) также признала наличие «впечатляющей численности войск и разнообразной мощной техники» у России.

    Украинские военные начальники продолжают оценивать оперативно-стратегическую обстановку как сложную. Так, 19 декабря 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином сообщил о «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен. Германия передала Украине первую из 54 запланированных самоходных артиллерийских установок RCH 155.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Каллас заявила, что ЕС не отменит санкции против России

    Каллас: ЕС не отменит санкции против России, чтобы сохранить позиции в мире

    Каллас заявила, что ЕС не отменит санкции против России
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление, заявила агентству France-Presse глава евродипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, Брюссель не намерен отменять санкции против России, поскольку это ослабит позиции Евросоюза, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что санкции являются важным средством давления на Россию и отказаться от них было бы странно.

    «Если будут переговоры, мы неизбежно окажемся в более слабой позиции», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, считая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.

    Между тем сообщалось, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    18 января 2025, 10:59 • Новости дня
    Иеромонах объяснил, считается ли вода из крана на Крещение освященной

    Иеромонах Прокопий объяснил, считается ли вода из крана на Крещение освященной

    Tекст: Мария Иванова

    Вода из крана может считаться освященной в Крещение, если человек искренне верит и не может посетить церковь, как в случае с заключенными, объяснил иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко).

    Иеромонах Прокопий пояснил, что в день Крещения существует мнение о повсеместном освящении воды. Однако, по его словам, это не соответствует действительности, сообщает ТАСС. Воду освящают в специально отведенных местах, таких как прорубь, рядом с которой проходит освящение, или в храме.

    Тем не менее, в случае, когда человек не имеет возможности посетить службу, как, например, находясь в тюрьме, но имеет глубокую веру, вода из крана может считаться освященной. Прокопий отметил, что это возможно, если другого варианта нет и человек верит в освящение.

    Иеромонах также рассказал о традициях, когда священники посещают дома прихожан и окропляют помещения святой водой. Однако, если такой возможности нет, можно самостоятельно окропить комнаты освященной крещенской водой, взятой из храма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Крещение Господне церковь верит, что молитвы освящают всю природу воды, включая дождь и снег.

    В России для крещенских купаний будет организовано более 2,9 тыс. мест, которые планируют посетить свыше миллиона человек.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко заверил, что купание в проруби на Крещение безопасно даже при отсутствии морозов.

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    18 января 2025, 09:34 • Новости дня
    Россия подтвердила содействие безопасности ЦАР

    Россия подтвердила готовность укреплять безопасность в ЦАР после визита Туадеры

    Tекст: Александра Юдина

    Россия подтвердила готовность продолжать поддержку Центральноафриканской Республики в обеспечении безопасности, заявил посол Александр Бикантов после визита президента Фостена Арканжа Туадеры.

    В ходе официального визита Туадеры в Россию была подтверждена готовность России продолжать содействие в укреплении безопасности в ЦАР, передает РИА «Новости».

    Бикантов заявил, что между двумя странами установлены прочные политические отношения и поддерживается активный диалог на высшем уровне.

    Посол подчеркнул, что данный диалог требует личных встреч глав государств для обсуждения актуальных вопросов в расширенном межведомственном формате.

    По его словам, сфера безопасности и подготовки кадров для ЦАР является одной из наиболее успешно развивающихся областей сотрудничества.

    Также Бикантов отметил, что России и ЦАР предстоит повысить уровень экономического партнерства, чтобы он соответствовал достигнутому уровню в политике и безопасности.

    Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались договоренности о сотрудничестве в безопасности, сельском хозяйстве и других секторах.

    Министерство природных ресурсов России и министерство шахт и геологии Центрально-Африканской Республики подписали меморандум о сотрудничестве при изучении недр и поиске полезных ископаемых в ЦАР.

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    18 января 2025, 05:06 • Новости дня
    Стало известно о морозах до минус 49 градусов в России

    Морозы до минус 49 ожидаются на севере Урала, Поволжья и Сибири

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни в Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и на Таймыре прогнозируются экстремально низкие температуры, которые могут опуститься до минус 49 градусов.

    Температура на 4-15 градусов ниже нормы ожидается в трех округах России, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Пермском крае 21 и 22 января температура будет на 6-7 градусов ниже нормы, достигнув 25-29 градуса ниже нуля.

    Экстремальные морозы ожидаются и в Ямало-Ненецком автономном округе. С 19 по 22 января температура может опуститься на 5-14 градусов ниже нормы, достигнув 37-44 градуса мороза.

    На Таймыре с 18 по 22 января прогнозируется температура на 10-15 градусов ниже нормы, с уровнями в 45-49 градусов ниже нуля. В Эвенкийском районе Красноярского края с 18 по 21 января температура будет ниже нормы на 4-9 градусов, с морозами от 41 до 45 градусов. В Туруханском районе 18 и 19 января температура будет ниже нормы на 7-12 градусов и составит минус 40-42 градуса. Вильфанд отметил, что это «по-настоящему сильные морозы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега и сильный ветер; в Москве на Крещение устанавливать купели разрешено только у берега из-за тонкого льда, вызванного высокими температурами, которые ожидаются в четверг и пятницу и составят до плюс трех градусов по Цельсию; научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе с 13 января ожидается оттепель, в результате которой снежный покров практически полностью сойдет.

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    18 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран показал подземную базу для военных кораблей

    КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.

    Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».

    База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.

    По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.

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    18 января 2025, 15:41 • Новости дня
    Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения

    Россия и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, документ был парафирован в Дубае делегациями обеих стран для создания благоприятной налоговой базы, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты завершили финальный раунд переговоров по соглашению об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, передает ТАСС.

    Проект документа был парафирован в Дубае заместителем министра финансов России Алексеем Сазановым и его эмиратским коллегой Юнисом Хаджи аль-Хури.

    Данное соглашение направлено на создание благоприятной налоговой базы для инвестиций и устранение налоговых барьеров, препятствующих деятельности инвесторов.

    Аль-Хури отметил, что переговоры – часть усилий по улучшению инвестиционного климата и по устранению налоговых препятствий для физических и юридических лиц в обеих странах.

    Эмиратский чиновник подчеркнул, что соглашение обеспечит «четкую и стабильную правовую базу», которая будет поддерживать инвесторов и стимулировать торговый обмен. Оно обещает привлечение как иностранных, так и внутренних инвестиций, способствуя экономическому росту и открывая новые возможности для сотрудничества в различных областях.

    Россия и ОАЭ  заключили соглашение о налогообложении дохода от инвестиций в 2011 году. В 2022 году Россия предложила пересмотреть налоговые соглашения с дружественными странами, включая ОАЭ, на фоне планов по введению налога на прибыль организаций в Эмиратах.

    Соглашение об избежании двойного налогообложения станет актуальным в свете изменений в налоговой политике ОАЭ. 1 июня 2023 года страна ввела федеральный корпоративный налог на прибыль в размере девяти процентов для среднего и крупного бизнеса. Однако компании с годовой выручкой, не превышающей 375 тыс. дирхамов (около 102 тыс. долларов), по-прежнему освобождены от налогообложения. Эти изменения не затрагивают благотворительные организации, инвестиционные фонды, госкорпорации и предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    18 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово

    Военнослужащий с позывным «Босяк» уговорил 13 украинских солдат сложить оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

    Как передает РИА «Новости», российский военнослужащий с позывным «Босяк» совершил героический поступок в Курахово. Он в одиночку вошел в здание, где находились тринадцать вооруженных украинских солдат, и убедил их сдаться, объяснив, что они окружены. О подвиге «Босяка» рассказал командир штурмовой роты «Джексон».

    Перед этим «Босяк» вместе с сослуживцем «Шахом» взяли в плен украинского военнослужащего, который ошибочно вышел на российские позиции. После беседы «Босяк» отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание. Затем «Босяк» последовал за ним и убедил остальных противников сложить оружие.

    Однако в процессе вывода пленных «Босяк» попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, от которых позже скончался. Город Курахово, находившийся под контролем российских войск с 6 января, был важной стратегической точкой для дальнейших операций в зоне конфликта. Освобождение Курахово открыло путь для наступления на восточную часть Запорожской области, продвигаясь вдоль трассы Запорожье-Донецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области при пожаре погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа 6 января пройдет траур по погибшим пятерым детям из семьи Чолария, а в Тверской области в садово-некоммерческом товариществе «Межурка» в частном доме обнаружили тела несовершеннолетних.

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    18 января 2025, 06:12 • Новости дня
    В Южно-Сахалинске при пожаре погиб мужчина

    Пожар в мебельном цеху на Сахалине унес жизнь мужчины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Сахалинске при тушении пожара в мебельном цеху было обнаружено тело мужчины, а площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

    В Южно-Сахалинске произошел пожар в мебельном цеху, передает ТАСС. Пожарные службы сообщили о том, что обнаружили тело мужчины в ходе тушения и разбора конструкций. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

    Открытое горение было ликвидировано в 10.41 по местному времени (2.41 мск). В процессе разбора конструкций около 11.50 (3.50 мск) было найдено тело погибшего мужчины. На месте происшествия работают 28 сотрудников и 11 единиц техники ГУ МЧС России по Сахалинской области.

    В настоящее время причины возгорания выясняются, так как пожар все еще полностью не ликвидирован. Специалисты продолжат работу после окончательной ликвидации огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в двухэтажном доме в Нижегородской области произошел взрыв газа, который привел к гибели одного человека и эвакуации 16 человек, а площадь пожара составила 250 кв. м; на нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, что сообщил губернатор региона Александр Гусев; в результате пожара в здании военного госпиталя в Туле произошло частичное обрушение кровли, и огонь распространился на второй и третий этажи.

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    18 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Стармер объявил о переговорах Британии и Польши по оборонному соглашению

    Британия и Польша начали переговоры о двустороннем соглашении в сфере обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания и Польша начали переговоры о новом соглашении в области безопасности и обороны, которое должно охватывать все аспекты угроз.

    Великобритания и Польша начали переговоры о заключении нового соглашения в сфере безопасности и обороны, передает ТАСС. Глава британского правительства Кир Стармер объявил об этом на пресс-конференции в Варшаве, совместно с польским премьером Дональдом Туском.

    Стармер заявил: «Я рад объявить, что сегодня мы договорились начать переговоры о заключении между Великобританией и Польшей нового двустороннего соглашения в сфере обороны и безопасности, которое будет затрагивать все аспекты угроз, с которыми мы сталкиваемся, и оговаривать шаги, необходимые для того, чтобы им противостоять». Он подчеркнул, что в числе прочего будет укреплено сотрудничество между предприятиями военно-промышленного комплекса двух стран.

    За последние три года Великобритания заключила с польскими предприятиями оборонные контракты на сумму 8 млрд фунтов стерлингов. Стармер также упомянул об открытии в Бристоле офиса для оснащения польских вооруженных сил системами ПВО нового поколения стоимостью 4 млрд фунтов.

    Британский премьер подчеркнул намерения Лондона и Варшавы укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией, что станет еще одним важным аспектом будущего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через создание военных баз и поддержку вооружений, Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину и обучать украинцев в Сандхерсте, а депутат Александр Дубинский выразил мнение о беспомощности западных миротворцев на Украине.

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