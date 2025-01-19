У Главного храма ВС России в Кубинке началось празднование Крещения

У Главного храма ВС РФ в Кубинке прошли мероприятия в честь Крещения Господня

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», торжественные мероприятия, связанные с празднованием Крещения Господня, стартовали у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. Крещенский молебен был проведен ключарем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиереем Александром Солдатенковым, а также его сослуживцами и военным духовенством.



После молебна у Южных ворот храма состоялось освящение купелей. В мероприятиях участвовали военнослужащие Московского гарнизона, их семьи, а также жители столицы и Подмосковья. Для окунания в освященные купели было организовано тринадцать мест, где одновременно могли погружаться четырнадцать человек.

Кроме того, возле купелей были установлены палатки для переодевания и обогрева, а также пункт с горячим чаем. Купели будут открыты до конца дня 19 января, предоставляя возможность всем желающим окунуться в святую воду.

Также в 09.00 мск в храме начнется праздничная Божественная литургия, которую проведет епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). По окончании литургии состоится Великое освящение воды, которую можно будет набрать всем желающим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Вода из крана может считаться освященной в Крещение, если человек искренне верит и не может посетить церковь, как объяснил иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко). Более 2,9 тыс. мест будет организовано для крещенских купаний в России, ожидается, что их посетят свыше миллиона человек.

