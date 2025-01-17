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МЧС подготовило почти 3 тыс. мест для крещенских купаний
МЧС организовало 2,9 тыс. мест для купаний в Крещение по всей России
Более 2,9 тыс. мест будет организовано для крещенских купаний в России, ожидается, что их посетят свыше миллиона человек, сообщает МЧС.
В России для крещенских купаний будет организовано почти 2,9 тыс. мест, сообщает ТАСС. Эти мероприятия планируются на фоне теплой погоды, которая установилась на большей части европейской территории страны. Ожидается, что свыше 1 млн человек примут участие в традиционных купаниях в честь Крещения.
Заместитель начальника отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров сообщил на пресс-конференции, что в этом году из-за выходных дней в период крещенских праздников может быть больше желающих окунуться, чем обычно. В прошлом году было организовано 3 тыс. санкционированных мест для купаний.
Особое внимание уделяется безопасности мероприятий. МЧС России готовится обеспечить все необходимые меры для безопасности граждан, чтобы крещенские купания прошли без инцидентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, омовение в проруби на Крещение в России стало популярным флешмобом, а студенты-спасатели ВСКС обеспечили безопасность во время проведения Крещенских купаний.