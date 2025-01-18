Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя

  • Новость часаВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА
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    Трамп взял Сталлоне и Гибсона на работу для стыдной цели
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей
    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    Захарова с иронией прокомментировала доклад о гаванских сверчках и «оружии» на Кубе
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 14:59 • Новости дня

    Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя

    Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

    Tекст: Евгения Караваева

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве, где викарий патриарха митрополит Арсений совершил великий чин освящения воды.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве, передает ТАСС.

    Литургия прошла в честь одного из самых значимых православных праздников – Крещения Господня. На службе также присутствовал викарий патриарха, митрополит Звенигородский Арсений, который совершил чин великого освящения воды.

    Традиция проведения водосвятного чина 18 и 19 января в Русской православной церкви связана с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. В соответствии с православным учением, в момент крещения Христа миру явилась Пресвятая Троица. По описаниям евангелистов, на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос Бога Отца.

    Священнослужители после службы окропили святой водой всех, кто пришел в храм. Это символическое действие наполнено глубоким религиозным значением и проводится в память о крещении Иоанна Предтечи Иисусом Христом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что купание в проруби на Крещение безопасно.

    17 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

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    18 января 2025, 10:38 • Новости дня
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине, пишет Bild.

    По данным издания, Шольц заблокировал выделение 3 млрд евро в качестве военной помощи Украине, данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны Бербок.

    Как отмечает Bild, министр иностранных дел Германии промолчала. Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов.

    Инцидент подчеркивает усиливающееся напряжение между двумя ключевыми фигурами немецкой политики.

    В течение нескольких месяцев Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии работали над подготовкой документов для нового пакета помощи Украине. В него планировалось включить три зенитные батареи IRIS-T, управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

    Напомним, Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    17 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии

    Россияне и финны значительно увеличили продажу недвижимости в Эстонии в 2024 году

    Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Эстонии россияне и финны в 2024 году значительно увеличили количество сделок по продаже недвижимости, превысив число покупок в разы, что связано с диверсификацией рисков, сообщил портал телерадиовещания ERR.

    По данным Земельного департамента республики, в 2024 году число сделок по продаже недвижимости этими иностранцами в разы превысило число покупок. В столичном регионе финны совершили 55 покупок и 176 продаж, а россияне – 28 покупок и 176 продаж, сообщает «Интерфакс».

    В общей сложности в Харьюском уезде иностранцы заключили 308 сделок по покупке и рекордные 670 по продаже. Число предложений продажи недвижимости от иностранных граждан в 2024 году выросло на 15% за год.

    Исполнительный директор риэлтерской компании Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в 2023 году рынок в основном покидали россияне, проживающие в РФ, в связи с событиями на Украине. В прошлом году к ним присоединились также местные русские.

    По оценке Kinnisvara24, иностранцы решили продать приобретенную для инвестиций недвижимость, чтобы диверсифицировать риски.

    Ранее МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

    Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе и взрывах на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Мария Иванова

    Утром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, сообщает  РИА «Новости».

    «Прилет в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», – рассказал Лебедев.

    Лебедев также отметил, что был слышен второй взрыв неподалеку от завода. «Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», – добавил он. Пока информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ. Причем украинские власти скрыли реальные потери после удара российских войск по заводу, на котором производились части для дронов.

    Между тем экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в госизмене, пережил клиническую смерть под стражей в частной клинике.

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    17 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»

    Владимир Путин объяснил, почему главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет»

    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    @ Давид Шоломович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На пресс-конференции с президентом Ирана президент России Владимир Путин рассказал, что министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет» за трудности в согласовании международных вопросов в условиях холодной войны.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил, по какой причине министра иностранных дел СССР Андрея Громыко в свое время называли «Мистер Нет». По словам Путина, это прозвище было дано Громыко за его сложность в согласовании международных вопросов, особенно в условиях холодной войны, передает РИА «Новости».

    «Когда-то, еще в Советском Союзе, нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы», – сказал Путин.

    Путин подчеркнул, что именно для этого и создавалась Организация Объединенных Наций – для поиска приемлемых решений и предотвращения реализации неприемлемых в одностороннем порядке. Президент также добавил, что для сохранения баланса сил в современных условиях необходимо опираться на Устав ООН.

    Андрей Громыко сыграл значительную роль в создании ООН, его подпись стоит под Уставом этой международной организации. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН и на протяжении нескольких десятилетий был активным участником международной дипломатии. В 1957 году Громыко назначили министром иностранных дел СССР, и он занимал эту должность до 1985 года, став символом советской внешней политики благодаря своим глубоким знаниям и искусству переговоров.

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    18 января 2025, 07:34 • Новости дня
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского

    Эксперты завершили экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского

    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти Антона Коробкова-Землянского завершена.

    Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского, бывшего пресс-секретаря певца Shaman и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы», сообщил информированный источник РИА «Новости».

    «Экспертиза проведена», – прокомментировал собеседник агентства.

    Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 40 лет. Его смерть стала неожиданной для многих коллег и друзей. Церемония прощания с ним прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

    На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Коробкова-Землянского, в том числе певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, продюссер Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением, а детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти. На Троекуровском кладбище состоялось прощание с Антоном Коробковым-Землянским, которое посетили певец Ярослав Дронов (Shaman) и тележурналист Андрей Малахов.

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    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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    17 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает обязательство не помогать агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    В третьей статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    Среди основных статей документа говорится, что Москва и Тегеран подтвердили стремление развивать военно-техническое сотрудничество, которое считают важной частью поддержания глобальной безопасности. Соглашение охватывает ряд сфер, таких как обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей в порты друг друга, подготовка военных кадров и обмен курсантами и преподавателями.

    Дополнительно стороны планируют совместные морские операции по оказанию помощи и борьбе с пиратством. Также они договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности.

    Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних мер, следует из соглашения. Они также намерены развивать независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, переходя на расчеты в национальных валютах.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    17 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

    Боец из Дагестана Абдулаев три недели один защищал блиндаж в 200 метрах от противника

    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Дагестана Магомед Абдулаев три недели держал оборону в блиндаже в одиночку, находясь всего в 200 метрах от позиций противника, и помог уничтожить вражескую роту, сообщили в администрации Буйнакского района.

    Военнослужащий из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев три недели оборонял блиндаж в зоне специальной военной операции. Значительную часть времени он находился в одиночестве с минимальным запасом еды и воды, передает РИА «Новости».

    Абдулаев (позывной Судья) вместе с товарищем держал оборону первые восемь дней, после чего остался один. Он находился всего в 200 метрах от противника и регулярно докладывал о перемещениях и использовании тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.

    Видео, записанное за 2,5 часа до Нового года, показывает, как Магомед поздравляет родных с праздником, желая им счастья и мирного неба. После смены, преодолев 10 километров на обмороженных ногах, он помог эвакуировать товарища.

    В настоящее время Магомед Абдулаев находится на лечении в московском госпитале, восстанавливаясь от обморожения.

    Ранее российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    До этого российский боец с позывным Хитман спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

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    18 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»

    Военный эксперт Бартош: Удары России по «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» давно назрели

    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Мотор Сич» и КБ «Луч» вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. ВС России ударили по заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч» в ответ на обстрелы ракетами ATACMS.

    «Удары по заводу «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» были давно назревшими. Оба эти объекта вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Речь идет о создании Украиной ракетных вооружений, боеголовки которых могут быть оснащены не только обычным взрывчатым веществом, но и элементами «грязной бомбы», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Замыслы украинского руководства использовать для ударов по объектам на территории России дальнобойные средства поражения нужно купировать в зачаточном состоянии, чтобы у противника даже не возникало таких идей», – добавил военный эксперт.

    Насколько эффективными оказались российские удары по «Мотор Сич» и КБ «Луч», пока доподлинно неизвестно, но «применение нашими вооруженными силами современных средств поражения позволяет разрушать такие объекты весьма основательно», отметил эксперт.

    Бартош напомнил, что Россия регулярно наносит удары по заводу «Мотор Сич», но, видимо, «пока не удалось в полной мере разрушить потенциал этого промышленного объекта».

    «Критически важные военные объекты сосредоточены не только в Киеве, Запорожье или Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). Они имеются в Харькове, Одессе и многих других городах, которые не часто появляются в наших военных сводках. Необходимо предпринимать меры по более эффективному выводу их из строя. Нашей разведке и Генштабу известны эти объекты, поэтому, я думаю, в ближайшем будущем они будут поражаться с высочайшей эффективностью», – предположил спикер, добавив, что также следует продолжать наносить удары по центрам управления украинского генштаба и разведки.

    Кроме того, нужно перекрывать «все каналы перебросок оружия и военной техники наземным, морским и воздушным путем». «Наземные пути, прежде всего мосты и тоннели, пока поражены недостаточно. В порты Одессы постоянно приходят суда с крупногабаритными грузами. Портовые сооружения тоже следует отнести к объектам первостепенного поражения. Потенциал «Орешника» и других российских дальнобойных средств поражения позволяют выводить эти объекты из строя, не подвергая опасности наши самолеты-носители», – добавил Бартош.

    По данным Минобороны, ВС России нанесли удар в Киеве по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области. Это украинское КБ проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и снаряды к РСЗО «Ольха».

    Также в субботу стало известно об очередном ударе по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, был поврежден цех с важным оборудованием и специалистами.

    Сейчас на этом заводе собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для украинских дронов. Но еще с советских времен это предприятие разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки.

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    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    17 января 2025, 21:25 • Новости дня
    Топ-менеджер ГК «Благо» Хайдин найден мертвым в Ленобласти

    Александр Хайдин из ГК «Благо» найден мертвым в Ленинградской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Топ-менеджер группы компаний (ГК) «Благо» Александр Хайдин найден мертвым в Ленинградской области, обстоятельства расследуются.

    Трагедия произошла в садоводстве Выборгского района Ленинградской области. Управляющий садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) сообщил в полицию о найденном теле в гараже, передает РИА  «Новости».

    Сообщение поступило 15 января в 16.40. По просьбе жены управляющий проверил гараж, где и был обнаружен Хайдин. Пока официального подтверждения информации о гибели Хайдина от компании или властей нет.

    Группа компаний «Благо» известна как один из крупных производителей растительного масла в регионе. Обстоятельства трагедии и причины произошедшего выясняются. Полиция проводит расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Красноуральска Свердловской области нанесла ножевые ранения своим детям и покончила с собой, причиной трагедии могли стать депрессия и финансовые трудности, также сообщалось, что директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов, обвиняемый в организации туров для ЛГБТ, найден мертвым в следственном изоляторе и, по предварительным данным, он совершил самоубийство.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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