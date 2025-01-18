Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.5 комментариев
Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве, где викарий патриарха митрополит Арсений совершил великий чин освящения воды.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве, передает ТАСС.
Литургия прошла в честь одного из самых значимых православных праздников – Крещения Господня. На службе также присутствовал викарий патриарха, митрополит Звенигородский Арсений, который совершил чин великого освящения воды.
Традиция проведения водосвятного чина 18 и 19 января в Русской православной церкви связана с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. В соответствии с православным учением, в момент крещения Христа миру явилась Пресвятая Троица. По описаниям евангелистов, на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос Бога Отца.
Священнослужители после службы окропили святой водой всех, кто пришел в храм. Это символическое действие наполнено глубоким религиозным значением и проводится в память о крещении Иоанна Предтечи Иисусом Христом.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что купание в проруби на Крещение безопасно.