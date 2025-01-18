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    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    18 января 2025, 10:10 • Новости дня

    Онищенко заявил о безопасности купания в теплую погоду

    Онищенко заявил, что отсутствие мороза не повлияет на безопасность купания

    Tекст: Мария Иванова

    Купание в проруби на Крещение безопасно даже при отсутствии морозов, заверил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко, подчеркнув, что разница температур воды и воздуха не влияет на самочувствие участников купания.

     Онищенко заявил ТАСС, что купание в проруби на Крещение безопасно, даже если на улице теплая погода. По его словам, разница температур воды и воздуха не оказывает негативного влияния на организм.

    Он отметил: «Не опасно будет, но бессмысленно, удовольствие не получишь. Когда температура воздуха и температура воды примерно одинаковы, этот контраст, он для организма теряется».

    Онищенко подчеркнул, что купаться можно людям без проблем со здоровьем, включая тех, у кого хронические заболевания, но только если они компенсированы. В то же время, он не рекомендует купание в проруби детям раннего возраста, чтобы избежать возможных рисков для их здоровья.

    Празднование Крещения Господня традиционно происходит 19 января. В это время происходит великое освящение воды, которое совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в день Крещения, 19 января. Массовые крещенские купания проходят в специально оборудованных местах по всей России.

    Ранее врач-терапевт и нефролог Екатерина Аршинская предупредила, что при купании в ледяной воде возможно наступление холодового шока, который может вызвать резкое сужение сосудов и спазм мышц.

    В России более 2,9 тыс. мест будет организовано для крещенских купаний, и ожидается, что их посетят свыше миллиона человек.

    На Крещение Господне 19 января церковь верит, что молитвы освящают всю природу воды, включая дождь и снег, однако освященная в храмах питьевая вода, известная как великая агиасма, считается особой святыней, пояснил свщенник.

    17 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

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    17 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии

    Россияне и финны значительно увеличили продажу недвижимости в Эстонии в 2024 году

    Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Эстонии россияне и финны в 2024 году значительно увеличили количество сделок по продаже недвижимости, превысив число покупок в разы, что связано с диверсификацией рисков, сообщил портал телерадиовещания ERR.

    По данным Земельного департамента республики, в 2024 году число сделок по продаже недвижимости этими иностранцами в разы превысило число покупок. В столичном регионе финны совершили 55 покупок и 176 продаж, а россияне – 28 покупок и 176 продаж, сообщает «Интерфакс».

    В общей сложности в Харьюском уезде иностранцы заключили 308 сделок по покупке и рекордные 670 по продаже. Число предложений продажи недвижимости от иностранных граждан в 2024 году выросло на 15% за год.

    Исполнительный директор риэлтерской компании Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в 2023 году рынок в основном покидали россияне, проживающие в РФ, в связи с событиями на Украине. В прошлом году к ним присоединились также местные русские.

    По оценке Kinnisvara24, иностранцы решили продать приобретенную для инвестиций недвижимость, чтобы диверсифицировать риски.

    Ранее МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

    Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 14:27 • Новости дня
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Молдовагаз» признал долг перед Газпромом в 709 млн долларов, который зафиксирован в бухгалтерии, несмотря на заявления руководства Молдавии об обратном, заявил и. о. председателя правления предприятия Вадим Чебан.

    По его словам, «Газпром» имеет право требовать от Молдавии выплату долга в 709 млн долларов за поставки газа, передает ТАСС.

    Эта сумма отражена в бухгалтерских документах компании «Молдовагаз». Долг подтвержден документами и актами сверок, и никто его не аннулировал.

    Чебан также подчеркнул, что «Газпром» не настаивал на немедленной оплате, а предлагал урегулировать вопрос, например, через отсрочку платежа.

    Он напомнил, что основная часть долга сформировалась в период с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию. Отмечается, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан в те годы были в правительстве.

    Чебан также отметил, что наблюдательный совет «Молдовагаз» отказался утвердить результаты аудита, проведенного по инициативе правительства Молдавии двумя аудиторскими компаниями.

    По итогам их проверки власти Молдавии заявили, что долг составляет всего 8,6 млн долларов. Чебан подчеркнул, что ситуация требует урегулирования, а «Газпром» имеет полное право требовать полную сумму долга.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    17 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина
    Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина
    @ Leigh Vogel/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбил российского лидера Владимира Путина в интервью каналу MSNBC накануне окончания своего президентского срока.

    По данным телеканала MSNBC, в последнем интервью американский лидер назвал российского президента «нехорошим парнем», передает РИА «Новости».

    Это заявление он сделал накануне окончания своего президентского срока, что, возможно, связано с попыткой подвести итоги своей внешней политики, отмечают СМИ.

    Байден уже неоднократно высказывался в подобном ключе о Путине. Эти высказывания неоднократно вызывали недовольство в Москве и провоцировали дипломатические скандалы. В ответ Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее запутался в своих словах, обсуждая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что привело к путанице в восприятии его речи слушателями.

    Также газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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    17 января 2025, 13:55 • Новости дня
    МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов на Госуслугах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники начали выдавать себя за школьных преподавателей, чтобы получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» под видом обновления школьных данных, сообщили в МВД.

    Эта новая мошенническая схема нацелена на кражу аккаунтов на портале «Госуслуги», злоумышленники звонят родителям, представляясь сотрудниками школы, и под предлогом обновления электронного журнала требуют данные для доступа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Мошенники используют информацию настоящих работников образовательных учреждений, дипфэйк технологии и подменные номера телефонов для придания достоверности своим действиям. Они просят родителей предупредить детей о предстоящем звонке от школы, чтобы затем убедить ребенка передать код из СМС.

    Полученные коды используются для восстановления доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах». Это позволяет злоумышленникам совершать противоправные действия с учетной записью,

    Ранее МВД сообщало, что мошенники начали использовать звонки от имени операторов связи и перевыпускать абонентский номер для получения доступа к «Госуслугам».

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    17 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине

    Военный эксперт Козюлин: Лондон договором о столетнем партнерстве с Украиной замаскировал притязания на Одессу и Очаков

    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине
    @ REUTERS/Radu Sigheti

    Tекст: Анастасия Куликова

    Размещение Лондоном баз на территории Украины вряд ли будет возможно в период СВО. Если предположить, что Британия приступит к реализации плана по окончании конфликта, то речь может пойти о притязаниях англичан на Одессу и Николаев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Британия не исключила размещения военных баз на Украине.

    «Идея о присутствии европейских войск на Украине обсуждается на Западе уже довольно давно. Сначала о возможной отправке контингента высказался Эммануэль Макрон. Затем в Европе заговорили о патрулировании якобы миротворческими силами. Теперь Британия юридически закрепила свои планы по размещению военных баз на украинской территории», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    По его оценкам, реализация этого пункта договора о «столетнем партнерстве» Лондона и Киева вряд ли будет возможна в период СВО. «Британские – как, впрочем, и любые другие европейские или американские – базы на Украине станут законными целями ВС России, а присутствующие на них иностранные войска будут считаться участниками конфликта. Думаю, что в Британии это понимают и не собираются направлять своих военных до окончания конфликта», – пояснил собеседник.

    Эксперт уточняет: в краткосрочной перспективе пункт о базах, как и весь договор, стоит рассматривать как меру моральной поддержки Киева. После окончания спецоперации реализация договоренностей Лондона и Киева представляется маловероятной, добавил спикер.

    «Появление на украинской территории иностранных баз неприемлемо. С тем, чтобы этого не допустить, и была начата СВО. И одно из требований Москвы – нейтральный статус Украины», – подчеркнул Козюлин.

    Тем не менее, если гипотетически предположить, что по окончании конфликта Лондон приступит к размещению баз, то, по оценкам аналитика, речь может пойти об амбициях англичан на Одессу и Николаев. «Британия – морская держава. Серьезную ценность для нее представляет одесский порт, а также Очаков, где военные могли бы производить и тестировать новейшие морские вооружения», – рассуждает эксперт.

    Он также не исключил постепенное расширение возможного присутствия Британии на Украине. «У Лондона не так много финансов, и перебить количество американских баз, скажем, в Германии он не способен. Тем не менее, речь может идти и о более активной разведдеятельности британцев», – допустил специалист.

    Все это представляет серьезную угрозу для России, в частности, для Черноморского флота. Для ее нейтрализации и ведется спецоперация, еще раз акцентировал Козюлин. Окончание конфликта должно привести, среди прочего, к тому, что договор о «столетнем партнерстве» просто потеряет силу. Пока же само это соглашение между Британией и Украиной свидетельствует о том, что Лондон настроен на конфронтацию с Москвой.  

    «Британцы стремятся взять под контроль Украину. Это и хлебная житница, и выход к Черному морю, и подбрюшье России. Они хотят держать руку на пульсе и все контролировать, а Киев – в данном случае отличный инструмент. Лондон исходит из того, что Россия будет побеждена. В таком случае договор о «столетнем партнерстве» окажется серьезным документом, который позволит королевству решить все свои задачи», – отметил собеседник.

    «Другое дело, что обстоятельства, при которых договоренность была заключена, не очень прояснены ни для Украины, ни для Британии. В некотором смысле англичане идут ва-банк: если выиграют, то получат базы в сердце Европы, на Черном море. Но есть высокие шансы проиграть. Ставки уже сделаны», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз. Это следует из договора о «столетнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер.

    «Британия и Украина будут работать над расширением технологических возможностей, станут совместно определять свои военные потребности, сотрудничать в области расширения спектра технологий совместного производства», – говорится в документе.

    Отмечается, что участники декларации изучат возможность «развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов». Предполагается сотрудничество и в таких сферах, как космос и БПЛА.

    В рамках этого соглашения Британия и Украина намерены углубить военное сотрудничество якобы для «укрепления безопасности» в Черном, Азовском и Балтийском морях. Документ также утвердит Лондон в качестве «предпочтительного партнера» для украинского энергосектора, стратегии по критически важным минералам и производству «зеленой» стали.

    Кроме того, Лондон ежегодно будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030–2031 годов. Владимир Зеленский отметил, что только за этот год страны пришли к соглашению о выделении по меньшей мере 6,6 млрд долларов. Он рассказал, что в договоре о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть.

    В Кремле уже дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море. «Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Британии», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии.

    Коментарии (8)
    17 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о значении нового договора с Ираном

    Путин назвал новый договор с Ираном импульсом для сотрудничества России и Ирана

    Путин заявил о значении нового договора с Ираном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Путин подчеркнул, что визит иранского лидера имеет особое значение, так как будет подписан большой базовый договор, который придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, сообщает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», – добавил Путин.

    Россия и Иран давно работают над созданием этого документа. Путин выразил удовлетворение завершением данной работы, отметив, что это позволит укрепить двусторонние отношения и развить сотрудничество в разных сферах.

    Путин также подчеркнул важность российско-иранских консультаций по международной повестке, которые востребованы как в мире, так и на Ближнем Востоке. Он отметил, что такая координация помогает укреплять позиции обеих стран на международной арене.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, выразив уважение к павшим за Родину.

    Лидеры России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где обсудят подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    17 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает обязательство не помогать агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    В третьей статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    Среди основных статей документа говорится, что Москва и Тегеран подтвердили стремление развивать военно-техническое сотрудничество, которое считают важной частью поддержания глобальной безопасности. Соглашение охватывает ряд сфер, таких как обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей в порты друг друга, подготовка военных кадров и обмен курсантами и преподавателями.

    Дополнительно стороны планируют совместные морские операции по оказанию помощи и борьбе с пиратством. Также они договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности.

    Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних мер, следует из соглашения. Они также намерены развивать независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, переходя на расчеты в национальных валютах.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    Коментарии (7)
    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    17 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Подполье: По румынским наемникам в Одесской области нанесен удар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар пришелся по военной технике и наемникам, техника и наемники переправлялись через паром на границе с Румынией, пояснил Лебедев РИА «Новости».

    «По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли», – уточнил он.

    Представитель подполья добавил, что удар был зафиксирован именно по переправлявшейся технике и румынским наемникам. После удара со стороны Румынии в направлении зоны происшествия вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.

    В четверг Лебедев сообщал, что в ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому.

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    17 января 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС захотел сохранить санкции против России с помощью короля Бельгии

    FT: ЕС обсудил использование указа короля Бельгии для сохранения санкций против России

    ЕС захотел сохранить санкции против России с помощью короля Бельгии
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз разрабатывает план по сохранению санкций против России, прибегая к указу короля Бельгии, чтобы обойти возможное вето Венгрии на их продление, сообщает Financial Times.

    ЕС каждые полгода обновляет санкции, но нынешняя ситуация может осложниться, поскольку Венгрия не определилась с позицией и выступает за консультации с избранным президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу, передает РБК.

    В связи с этим, ЕС рассматривает запасной план, предусматривающий использование указа бельгийского короля Филиппа военного времени 1944 года, который дает ему право блокировать передачу активов из Бельгии. Этот механизм позволит сохранить замороженными российские государственные активы, оцениваемые в 190 млрд евро, хранящиеся в центральном депозитарии Euroclear в Бельгии.

    Официальные лица ЕС продолжают убеждать венгерского премьер-министра Виктора Орбана продлить санкции. Если этого не удастся добиться, активы могут быть переведены в Россию.

    Дворец короля Бельгии отказался комментировать обращение с таким предложением, а Euroclear и МИД Бельгии воздержались от комментариев, отмечая лишь, что делают все возможное для достижения соглашения о продлении санкций.

    Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений.

    Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    17 января 2025, 13:25 • Новости дня
    В Госдуме потребовали расследовать действия Чубайса

    Картаполов попросил СК проверить действия Чубайса на наличие преступлений

    В Госдуме потребовали расследовать действия Чубайса
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой о проверке действий бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений и запросил информацию о расследованиях в отношении него.

    Картаполов заявил об этом в своем телеграм-канале. В обращении, направленном совместно с депутатом Алексеем Луговым, содержится просьба инициировать доследственную проверку служебной деятельности Чубайса на предмет наличия признаков преступлений.

    Депутаты также обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой предоставить информацию о материалах, находящихся в производстве следственных органов, связанных с уголовными делами в отношении Чубайса. Картаполов подчеркнул необходимость получения этой информации для дальнейшего принятия решений.

    В октябре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он критиковал реформу российской электроэнергетики, проведенную под руководством Чубайса, в результате которой генерирующие мощности были приватизированы, передает ТАСС.

    Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 до 2020 года, а затем до марта 2022 года был специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. В 2022 году он покинул Россию, после чего его видели в Израиле, Турции, Италии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасаясь уголовных дел из-за финансовой дыры в компании.

    В связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, а компания признана потерпевшей стороной.

    Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.

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