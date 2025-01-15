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Врач предупредила о риске холодового шока при купании в проруби
При купании в ледяной воде возможно наступление холодового шока, который может вызвать резкое сужение сосудов и спазм мышц, предупредила врач-терапевт и нефролог Екатерина Аршинская.
Холодовая реакция может привести к серьезным последствиям, включая внезапное сужение кровеносных сосудов и спазм мышц. Особенно важно обращать внимание на признаки холодового шока, такие как гипервентиляция и гипотермия, сказала Аршинская «Газете.Ru».
Врач объяснила, что холодовая шоковая реакция сначала увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает кровяное давление. Дыхательные мышцы реагируют рефлекторным сокращением, что может привести к попаданию воды в дыхательные пути.
К симптомам холодового шока врач отнесла гипервентиляцию и резкий вдох, которые могут вызвать головокружение и потерю сознания. Гипотермия, возникающая из-за быстрого охлаждения тела, может привести к спутанности сознания и даже остановке сердца.
Аршинская также дала рекомендации по оказанию первой помощи при холодовом шоке. Необходимо согреть пострадавшего, укрыть его теплыми вещами, снять мокрую одежду и вызвать скорую помощь. Важно следить за признаками остановки сердца и при необходимости провести реанимацию.
Ранее специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина предупреждала, что купания в проруби могут привести к обострению заболеваний мочеполовой системы, суставов и ЛОР-органов.