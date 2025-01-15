Врач предупредила о риске холодового шока при купании в проруби

Tекст: Алексей Дегтярев

Холодовая реакция может привести к серьезным последствиям, включая внезапное сужение кровеносных сосудов и спазм мышц. Особенно важно обращать внимание на признаки холодового шока, такие как гипервентиляция и гипотермия, сказала Аршинская «Газете.Ru».

Врач объяснила, что холодовая шоковая реакция сначала увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает кровяное давление. Дыхательные мышцы реагируют рефлекторным сокращением, что может привести к попаданию воды в дыхательные пути.

К симптомам холодового шока врач отнесла гипервентиляцию и резкий вдох, которые могут вызвать головокружение и потерю сознания. Гипотермия, возникающая из-за быстрого охлаждения тела, может привести к спутанности сознания и даже остановке сердца.

Аршинская также дала рекомендации по оказанию первой помощи при холодовом шоке. Необходимо согреть пострадавшего, укрыть его теплыми вещами, снять мокрую одежду и вызвать скорую помощь. Важно следить за признаками остановки сердца и при необходимости провести реанимацию.

Ранее специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина предупреждала, что купания в проруби могут привести к обострению заболеваний мочеполовой системы, суставов и ЛОР-органов.