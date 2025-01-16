Священник объяснил освящение дождя и снега в Крещение

Tекст: Мария Иванова

Церковь верит, что в праздник Крещения Господь освящает всю воду по молитвам, включая водоемы, снег и дождь, передает РИА «Новости». Однако, как объясняет протоиерей Максим Первозванский из московского храма Сорока Севастийских мучеников, отношение к этой воде отличается от освященной в храмах питьевой крещенской воды, которая считается святыней.

В Русской православной церкви празднование Крещения Господня, или Богоявления, которое отмечается 19 января, связано с крещением Иисуса Христа в реке Иордан, совершенным Иоанном Предтечей. Этот обряд являлся символическим покаянием и очищением, отличным от современного церковного таинства крещения. Великое водоосвящение проводится в храмах 18 и 19 января, когда верующие собирают святую воду, известную как крещенская, которая, по преданиям, не портится и обладает целебными свойствами.

Также в этот день освящаются водоемы, и существует традиция крещенских купаний в проруби, вырубленной в виде креста. Первозванский подчеркивает, что во время Крещения Господь освящает водную природу, но это не магия, а совместное действие Бога и человека через молитву.

Разница между освященной в храме водой и освященной природной водой состоит в отношении к ним. Освященная в храме вода, или великая агиасма, является святыней, ее употребляют натощак с молитвой. В то время как освящение природных вод несет символическое значение и является выражением божественного благословения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году в Москве на Крещение купели разрешено устанавливать только у берега из-за тонкого льда, вызванного высокими температурами.

Между тем массовое окунание в ледяную воду не является церковной традицией, но благодаря соцсетям это стало всероссийским флешмобом и попыткой нащупать национальную самоидентификацию, отмечал священник Святослав Шевченко.

Крещенские купания, превращаясь в «вакханалию с обильным распитием алкоголя», становятся грехом, подчеркивал замуправделами Русской православной церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).