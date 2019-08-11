Жительница Подмосковья рассказала о жизни с долгом в 2 млрд рублей

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, задолжавшая Агентству по страхованию вкладов почти 2 млрд рублей, рассказала, что ее уволили с места дворника сразу после того, как работодатель узнал об огромном долге.

«Пришло им (работодателю – прим. ВЗГЛЯД) письмо – они нашли причину и меня тут же уволили», – приводит ее слова телеканал «Москва 24».

Бодрова рассказала, что живет с ребенком без мужа.

«Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», – добавила она.

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Напомним, жительница Воскресенска, которая, трудясь дворником, зарабатывала 15 тыс. рублей в месяц, оказалась должна Агентству по страхованию вкладов почти 2 млрд рублей. Выяснилось, что несколько лет назад она проходила собеседование на должность курьера и, не глядя, заполнила несколько бланков. Женщина стала учредителем фирмы, на которую злоумышленники оформили кредит в 32 млн долларов, затем компания обанкротилась.

Сообщалось, что половина зарплаты дворника – 7 тыс. рублей – будет направляться на погашение долга. Подсчитано, что для возмещения всей суммы потребуется 259,7 тыс. лет.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова подчеркнула, что такая ситуация не является единичным случаем. Она заверила, что возьмет эту историю на контроль.