Выяснилось, как подмосковному дворнику «оформили» долг в 2 млрд рублей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова прокомментировала историю работающей дворником жительницы Воскресенска, которая задолжала перед Агентством по страхованию вкладов почти 2 млрд рублей.

Семенова в интервью «Говорит Москва» предположила, что утечка персональных данных женщины могла произойти по вине налоговой службы. Причем такая ситуация – не единичный случай, подчеркнула она.

«Есть масса примеров. У меня на глазах человек судится полтора года, ни разу не был в условном городе N, тем не менее на него оформлена компания, которая отмывала деньги», – сказала омбудсмен.

«Объясняется это достаточно просто: налоговая «сливает» информацию персональных данных. Видимо, путем дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица», – продолжила Семенова, отметив, что в 90-е годы была другая схема – тогда компании оформляли на бездомных.

«Безусловно, это безумие. Сам человек себя не защитит в этой ситуации, судя по социальному статусу», – добавила омбудсмен. По ее словам, в такой ситуации необходима помощь следователей.

Уполномоченный по правам человека в Московской области пообещала взять эту историю на контроль.

Напомним, жительница Воскресенска, которая, трудясь дворником, зарабатывает 15 тыс. рублей в месяц, оказалась должна Агентству по страхованию вкладов почти 2 млрд рублей. Выяснилось, что несколько лет назад она проходила собеседование на должность курьера и, не глядя, заполнила несколько бланков. Женщина стала учредителем фирмы, на которую злоумышленники оформили кредит в 32 млн долларов, затем компания обанкротилась.

Теперь половина зарплаты дворника – 7 тыс. рублей – будет направлена на погашение долга. Подсчитано, что для возмещения всей суммы потребуется 259,7 тыс. лет.