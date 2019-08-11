В Госдуме назвали протесты Украины «работой на мусорную корзину»

Ноты протеста Киева по поводу поездок президента России Владимира Путина в Крым – это работа «на мусорную корзину», заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

«Ноты протеста украинской стороны – это работа «на мусорную корзину». Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что большой вопрос – верят ли сами представители МИД Украины в действенность таких заявлений.

«Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым – Киев написал ноту. Все довольны: президент России – видами Крыма, МИД Украины – проделанной работой», – заключил Бальбек.

Напомним, МИД Украины выразил протест из-за субботнего «несогласованного» визита президента России Владимира Путина в Крым.