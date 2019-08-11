МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. По мнению Киева, поездку нужно было согласовать с украинскими властями.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь», – говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

Утверждается, что эта поездка, как и все предыдущие, является «грубым нарушением» со стороны Москвы «государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины.

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права», – говорится в заявлении.

Накануне Путин посетил Крым. За рулем мотоцикла «Урал» он приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, а также посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене «Херсонеса Таврического».