Путин посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене «Херсонеса Таврического»

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10 августа, суббота | Последнее обновление — 23:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ливии
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Россиян ждет испытание падением цен
Решение Ельцина изменило ход истории России
Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны
«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии
Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»
За событиями в Киргизии стоит внешняя сила
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которых через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить. Подробности...
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Оппозиция предлагает нанять идиота
Сергей Мардан, публицист
Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. В отношении свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя
На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачиПодробности...
На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия
«Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминистокПодробности...
Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг другаПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
Обсуждение: 166 комментариев
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