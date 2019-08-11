Стало известно о личном участии Ким Чен Ына в испытаниях новых ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично следил за испытаниями новых ракет, запущенных 10 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер, как сообщает ЦТАК, наблюдая за испытаниями, «очень обрадовался» их успеху, а также «выразил удовлетворение тем, что вышло в свет очередное новое оружие, которое замышляла партия», сообщает RT.

Ранее стало известно, что КНДР запустила две ракеты в Японское море. В ЕС назвали пуск ракет продолжением подрыва международной работы по укреплению доверия и установлению мира на Корейском полуострове.

C конца июля Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Соединенным Штатам и Южной Корее.