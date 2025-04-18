На Украине потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу

УПЦ и украинские политики потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу

Tекст: Вера Басилая

На Украине разгорелся скандал из-за планируемого ЛГБТ-фестиваля (организация запрещена в России) в Киеве в Страстную пятницу. Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ряд политиков выразили возмущение из-за запланированного мероприятия, они сочли его неуважением к верующим, передает ТАСС.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, включенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, назвал проведение кинофестиваля провокацией и потребовал его переноса. В своем телеграм-канале он отметил, что это «неуважение к миллионам людей, для которых Страстная пятница – день тишины, скорби и молитвы».

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев также высказался против проведения фестиваля. Он выразил недовольство в своем телеграм-канале, заявив, что проведение фестиваля в Пасхальные праздники является неуместным.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука от УПЦ назвал фестиваль «надругательством» и призвал к противодействию. Союз православных журналистов цитирует его заявление о том, что использование этих дней для продвижения идеологии, противоречащей христианской нравственности, является глубоко неуважительным к духовной сути личности.

Несмотря на поднятую волну критики, информации о возможной отмене фестиваля не поступало от его организаторов или властей.

Киевская городская госадминистрация предложила отменить крестные ходы и богослужения на Пасху, рекомендуя религиозным общинам организовать онлайн-трансляции для верующих.

Также на Украине на Пасху решили ввести ограничения и проверять документы у граждан.

Газета ВЗГЛЯД писала, что с помощью парадов ЛГБТ Украина хочет доказать Западу свою приверженность европейским ценностям.