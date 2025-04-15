  • Новость часа«Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
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    Бывшая колония продолжила унижение Франции
    Оператор дрона из Москвы впервые поразил сверхдальнюю цель ВСУ
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США
    Военкор назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    Российские войска начали наступление на Константиновку
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    Минспорта вернуло христианские кресты на логотип
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    5 комментариев
    15 апреля 2025, 14:55 • Новости дня

    Киевские власти призвали отменить крестные ходы на Пасху

    Tекст: Александра Юдина

    Киевская городская госадминистрация предложила отменить крестные ходы и богослужения на Пасху, посоветовав религиозным общинам организовать онлайн-трансляции для верующих.

    КГГА выступила с призывом отменить в столице Украины массовые мероприятия, такие как крестные ходы и богослужения, на предстоящую Пасху, передает ТАСС.

    Это решение было принято в рамках усилий по предотвращению скопления большого числа людей в условиях текущих вызовов безопасности и здравоохранения.

    Власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой организовать онлайн-трансляции богослужений для киевлян.

    Годом ранее украинские войска на Пасху атаковали дронами участников крестного хода у Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР.

    15 апреля 2025, 09:14 • Новости дня
    Оператор дрона из Москвы впервые поразил сверхдальнюю цель ВСУ

    Оператор FPV-дрона «Овод» из Москвы поразил цель ВСУ в Часовом Яре

    Оператор дрона из Москвы впервые поразил сверхдальнюю цель ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский оператор дрона с помощью системы «Орбита» из Москвы уничтожил цель ВСУ под Часовым Яром, успешно выполнив боевую задачу на расстоянии более 1 тыс. км.

    Оператор российского FPV-дрона «Овод», управлявший им из Москвы с помощью системы «Орбита», успешно поразил цель ВСУ в Часовом Яре в ДНР на расстоянии более 1 тыс. км, передает РИА «Новости».

    «Впервые за все время, впервые на планете, сегодня было боевое применение дрона (из Москвы) с поражением в Часовом Яре», – заявил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец».

    Он пояснил, что в ходе боевого удара военнослужащие проверяли две вещи: возможность управления FPV-дроном мышкой, второе – возможности связи. Обе системы работают исправно.

    «Мы находимся от места события больше чем за тысячу километров. И вот применение прошло первый раз успешно», – подчеркнул Испанец.

    Кадры объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    Операцией по запуску дрона на сверхдальнюю цель на месте руководил разработчик дрона «Овод» Андрей Иванов и команда его инженеров. По их оценкам, задача удаленного управления выполнена, промежуточные результаты испытаний положительные.

    Система «Орбита» разработана «Центром беспилотных систем и технологий» под руководством Андрея Безрукова. Она состоит из интеллектуальной системы связи с автоматическим  сопровождением цели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кантемировская дивизия начала использовать  звукометрическое устройство, которое позволяет обнаруживать врага на расстоянии до 15 км, что увеличивает как точность, так и безопасность артиллерийских операций.

    Кроме того, Минобороны России сообщало, как дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    14 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Politico: Украина пригласила европейских лидеров в Киев на 9 Мая

    Politico: Украины пригласила лидеров Европы в Киев 9 мая для противовеса параду в России

    Politico: Украина пригласила европейских лидеров в Киев на 9 Мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу, украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Это приглашение стало попыткой продемонстрировать дипломатическую силу Украины и создать противовес ежегодному параду в Москве, который проходит в этот день в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Сибига передал приглашение коллегам из Евросоюза во время встречи в Люксембурге. «Показать наше единство» – такими словами, по данным издания, Сибига призвал европейских лидеров посетить Киев 9 мая. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы принять лидеров из «коалиции желающих» в этот день.

    По словам двух европейских дипломатов, обсуждается возможность приезда в Киев глав государств, участвующих в «коалиции желающих», среди которых может быть вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако, как отмечает Politico, конкретное место проведения встречи в Киеве Сибига не уточнил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, кто приедет в Москву на Парад Победы в 2025 году.

    В апреле президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из Абхазии Бадру Гунбу посетить торжественные мероприятия в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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    14 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Названо число находившихся на месте удара «Искандером» по Сумам военных ВСУ
    Названо число находившихся на месте удара «Искандером» по Сумам военных ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В момент удара по Сумам на месте находилось около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск», офицеров различных бригад, заявили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили, что около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск», находились в Сумах во время удара, передает РИА «Новости». По данным силовиков, среди них были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газеты ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    15 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что США якобы поддерживают Россию, подчеркнув, что подобные заявления непродуктивны.

    Вэнс заявил, что слова Зеленского о том, что США поддерживают Россию, являются абсурдными, передает ТАСС.

    Он отметил, что именно благодаря поддержке США украинское правительство и военные усилия продолжают существовать.

    Подобные обвинения Вэнс считает «очевидно непродуктивными». Он отметил, что для разрешения конфликта важно понимать стратегические цели обеих сторон.

    Вэнс подчеркнул, что выступает за более конструктивный подход в диалоге и решении международных конфликтов, что, по его мнению, поможет достичь мира и стабильности в регионе.

    Накануне Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

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    15 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

    На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

    В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

    Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

    Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

    Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

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    15 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    По факту атаки украинских беспилотников на жилые дома Курска завели дело о теракте
    По факту атаки украинских беспилотников на жилые дома Курска завели дело о теракте
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки ВСУ на Курск, в результате которой погибла 85-летняя женщина и девять человек получили ранения, возбуждено уголовное дело о теракте, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале СК России, в ночь на 15 апреля украинские боевики атаковали жилые дома в городе Курске, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В результате атаки погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

    По словам Петренко, попадание беспилотного летательного аппарата произошло в станцию скорой помощи, а также были повреждены жилые дома и другие гражданские строения. Более десяти машин скорой помощи пострадали от атаки. На местах происшествий военные следователи обнаружили фрагменты беспилотников и поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства.

    Для исследования изъятых предметов назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Главным военным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. В рамках предварительного следствия планируется установить и привлечь к ответственности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению.

    Ранее в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина.

    Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.

    В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.

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    15 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Зеленский уволил главу Сумской области после удара «Искандерами»

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров Украины согласовал отставку главы Сумской областной администрации Владимира Артюха после удара ВС России «Искандерами» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Как передает «Страна», Владимир Артюх был освобожден от должности главы Сумской областной государственной администрации после атаки российскими войсками на совещание командного состава ВСУ в Сумах, в результате которого погибли более 60 украинских военнослужащих, сообщает ТАСС.

    Мельничук написал, что согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    14 апреля 2025, 22:49 • Новости дня
    Лавров: Европа хочет сохранить режим Зеленского или найти «нового полуфюрера»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского на Украине или заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера продвигают миротворческие инициативы, направленные на сохранение режима Владимира Зеленского.

    Лавров считает, что Европа сделает все возможное, чтобы не допустить смены власти на Украине, поддерживая русофобский режим, который, по его мнению, может быть использован для подготовки очередной войны против России.

    Сергей Лавров также отметил, что на Западе не обсуждаются выборы на Украине.

    «Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей», – отметил Лавров.

    Лавров допустил, что европейские лидеры могут попытаться найти «какого-то новенького полуфюрера», но это не изменит сути режима.

    Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что такая позиция Европы является серьезной проблемой для ее репутации на международной арене.

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Депутат Рады Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский начал подготовку к выборам, несмотря на свои публичные заявления об их невозможности.

    Дубинский также заявил, что Владимир Зеленский утратит актуальность сразу после завершения украинского конфликта.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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    15 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    «Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
    «Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Великой Рыбицы, Запселья, Кияницы, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садкой и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, две пусковые установки РСЗО HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия и миномет, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2270 бронемашин, 2717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Ранее военкор Александр Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ.

    Российские силовики сообщали о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину.

    Во вторник утром сообщалось, что российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ у Олешни.

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