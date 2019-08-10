Назван «самый беременный» регион России в 2018 году

Самую большую долю беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировали на Алтае, а самую маленькую – в Курской области, следует из статистического сборника Министерства здравоохранения.

В сборнике указывается, что «беременность, роды и послеродовой период на 100 тыс. населения: Алтайский край (19 тыс. 331,7), Калининградская область (17 тыс. 945,3) Республика Тыва (16 тыс. 456,9)», передает РИА «Новости».

При этом самая малая доля беременных зафиксирована в Курской, Тюменской и Амурской областях.

Отмечается, что в минувшем году в России родились почти 1,6 млн детей.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин предупредил о продолжении снижения рождаемости в России.

Также Росстат выяснил, что большинство россиянок рожают первого ребенка в 26 лет, второго – в 30 лет, третьего – 31 год, четвертого – в 33 года.

Генеральный директор фонда «Социум», социолог Александр Долганов объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему россиянки стали позже рожать.

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