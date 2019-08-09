Социолог объяснил, почему россиянки стали позже рожать

Затянувшиеся процессы социализации людей в обществе ведут к тому, что и рожать женщины тоже стали позже, рассказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор фонда «Социум», социолог Александр Долганов.

Росстат провел исследование рождаемости в России и пришел к выводу, что возраст, в котором женщины рожают первенца, с каждым годом растет. На данный момент большинство россиянок заводят первого ребенка в 26 лет. Эксперты Росстата считают, что в будущем средний возраст рождения ребенка продолжит увеличиваться.

«Возраст рождения первого ребенка отодвигается, потому что затянулся процесс социализации. Если заглянуть в 19 век, то к 16 годам человек был уже взрослый во всех отношениях. Крестьянским детям не требовалось ни образование, ни статус, чтобы вступить во взрослую жизнь: обрабатывать землю и рожать детей», – пояснил Долганов.

По словам социолога, в связи со всеобщей урбанизацией людям, чтобы выживать, теперь прежде всего приходится думать о высшем образовании и построении успешной карьеры. Это тоже отсрочивает «детский» вопрос.

«Получение образования, статуса, элементарных жилищных условий заставило процесс растянуться», – уточнил Долганов.

Теперь рождение ребенка стало сознательным обоснованным выбором, отмечает социолог. Люди стремятся занять стабильное социально-экономическое положение, чтобы чувствовать себя в силах обеспечить ребенка. А средства контрацепции позволили минимизировать спонтанное рождение детей.

Также играют роль и возросшие ожидания родителей, уверен Долганов. Они возлагают на детей большие надежды, а сами рассчитывают свои ресурсы, чтобы обеспечить их всем необходимым.

«В 19 веке рожали всех детей, и если их рождалось 12, то выживало 5 или 4. Каждый новорожденный имел равные шансы как выжить, так и нет. Сейчас выживает практически каждый ребенок. Соответственно, вклад, который требуется для того, чтобы вырастить и социализировать этого ребенка, значительно больше, чем требовалось раньше», – считает специалист.

Однако надо понимать, что у дальнейшего роста возраста рождения первенца есть определенные пределы, даже не столько социальные, сколько биологические. Долганов считает, что возраст продолжит повышаться, но до определенного предела, и цифры Росстата близки к этим пределам.

«Сложно представить, что большинство женщин будет рожать первого ребенка после 30. Женщины тоже понимают, что есть ограничения по здоровью и, как говорят в пенсионном фонде, «срокам дожития», а за этот срок надо успеть не только родить, но и поставить ребенка на ноги», – рассказал собеседник.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что рождаемость в России продолжит снижаться.