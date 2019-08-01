Задержан второй подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

«Второй подозреваемый по делу об убийстве задержан», – передает ТАСС сообщение управления.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее по подозрению в убийстве Григорьевой арестовали Даврона Мухамедова.

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице Санкт-Петербурга.

Следственный комитет сообщал, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее восьми ударов ножом.