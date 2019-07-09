Армия США потребовала денег на разработку новых артиллерийских снарядов

Армия США просит перевести более 24 млн долларов с других частей бюджета на ускоренную разработку нового 155-мм бронебойного артиллерийского снаряда, прозванного Hit-to-Kill («ударить, чтобы убить»), сообщают СМИ.

Это первый шаг в многоэтапной работе по замене существующих артиллерийских снарядов новыми – более точными, эффективными и надежными, пишет The Drive.

О бюджетном запросе впервые стало известно 8 июля. 24,4 млн долларов армия США хочет получить для своей программы по замене артиллерийских снарядов. Новый артиллерийский снаряд должен увеличить диапазон 155-мм гаубицы до 64 километров. Новый снаряд будет создан на основе снаряда M982 Excalibur (дальность стрельбы последнего составляет от 40 до 57 км в зависимости от модификации).

Новый снаряд получит систему GPS-наведения. Другие детали разработки не раскрываются. В том числе неясно, будет ли Increment I Round одним «унитарным» снарядом или кассетным боеприпасом.

Снаряд должен быть полностью совместим с существующими армейскими гаубицами и с перспективными.

Как правило, сейчас американские 155-мм гаубицы оснащены кассетным снарядом DPICM, который начинен почти 90 боеприпасами, предназначенными для ударов как по бронетехнике, так и по живой силе. Однако боеприпасы DPICM имеют высокий процент отказов – в среднем 14% «суббоеприпасов», согласно исследованию 2000 года, не взрывались.

В марте сообщалось, что министерство обороны США планирует приобрести свыше 10 тыс. управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая.

В октябре 2018 года глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей заявил, что российское артиллерийское оружие превосходит американское в дальнобойности.

Чуть ранее СМИ писали, что в США озаботились производством нового варианта самоходной гаубицы M109, которая будет иметь большую дальность стрельбы и сравнится по этому показателю с российскими аналогами. Тогда отмечалось, что гаубица должна иметь дальность до 70 км – такую же, какую имеет российская 2С35 «Коалиция-СВ».