Пентагон собрался купить 10 тыс. ракет против России

Американское министерство обороны планирует приобрести свыше 10 тыс. управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая, сообщает портал Task and Purpose.

По информации издания, Пентагон предложил включить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на 10 тыс. 193 управляемых ракеты «земля – земля» реактивной системы залпового огня, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это на 26% больше, чем в 2019 году, когда минобороны США запрашивало 8 тыс. 101 ракету, и на 47% больше, чем в 2018 году с 6 тыс. 936 ракетами.

Эти вооружения предназначены для «нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника», говорится в статье.

Ожидается, что на покупку потребуется около 1,4 млрд долларов.

Ранее Пентагон подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).