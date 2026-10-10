Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Киевское метро остановило работу из-за отключения электроэнергии
Метро в Киеве остановило работу из-за отключения электричества
Движение поездов в киевском метро приостановлено из-за отсутствия напряжения от внешних питающих центров, сообщили в метрополитене.
В метрополитене заявили, что из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене приостановлено движение поездов и работа эскалаторов, передает РИА «Новости».
В пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал об экстренных отключениях электроэнергии в правобережной половине Киева, Вышгородском и Бучанском районах Киевской области. Днем ранее аварийные отключения также произошли в украинской столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве начались перебои с водой из-за отключений света. В тот же день крупный жилой массив украинской столицы остался без электричества. В пятницу в трех районах Киева остановили электротранспорт из-за отключений света.