Названы богатейшие чиновники и депутаты России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России, чей совокупный доход в 2018 году составил более 1,1 млрд долларов.

Лидером рейтинга стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов – основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год доход Антонова составил около 9,97 млрд рублей.

Вторую строчку занял миллиардер Константин Струков – совладелец компании «Южуралзолото», чье состояние оценивается в 1,9 млрд долларов, задекларировал доход 4,46 млрд рублей.

Третье место занял депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка», вокруг которой вырос холдинг с выручкой около 10 млрд рублей. В 2018 году семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

Глава госкорпорции «Ростех» Сергей Чемезов занял 25-е место, министр промышленности и торговли Денис Мантуров – 36-е.

Индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков разместился на 56-м месте, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – на 69-м месте.

Журнал исследовал сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровнях: в базу вошли сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и региональных парламентов, менеджмент госкорпораций и так далее.

Ранжирующим критерием рейтинга послужил совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.

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