Российские дипломаты посетили в Минске задержанных после салюта россиян

Дипломаты из России посетили двух представителей российской компании, задержанных по делу о взрыве фейерверков в Минске, сообщили в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.

Как отмечают в посольстве, российские дипломаты следят за ситуацией, чтобы гражданам России обеспечили соблюдение их законных прав, передает РИА «Новости».

«8 июля консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Беларусь получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска», – сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Отмечается, что россияне не жалуются на условия задержания, «состояние здоровья российских граждан удовлетворительное». В настоящее время продолжается работа с адвокатами, а также поддерживается связь с родственниками задержанных.

Напомним, во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии получили травмы из-за разлета осколков не менее 10 граждан, погибла женщина. Использовавшиеся на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, из-за чего правоохранители задержали двух представителей предприятия-поставщика.

В минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной могли быть некачественные снаряды пиротехники.