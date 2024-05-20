Шохин: Не выводящие деньги за рубеж компании получат особый статус

РСПП предложил ввести понятие «активно инвестирующие компании»

Tекст: Ольга Никитина

Такое понятие должно относиться к тем компаниям, которые не выводят деньги за границу и не назначают дивиденды в «повышенном» масштабе, а активно инвестируют внутри страны, передает ТАСС слова Шохина.

«Очень важно, чтобы активные инвесторы у нас поощрялись через налоговую систему», – сказал Шохин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что поддержка должна оказываться только тому бизнесу, который инвестирует в развитие экономики, а не выводит доходы в офшоры и дивиденды.