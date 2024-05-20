Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Шохин: Не выводящие деньги за рубеж компании получат особый статус
РСПП предложил ввести понятие «активно инвестирующие компании»
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ввести понятие «активно инвестирующие компании», чтобы они через налоговую систему получали поддержку со стороны государства. Инициативу озвучил глава РСПП Александр Шохин на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.
Такое понятие должно относиться к тем компаниям, которые не выводят деньги за границу и не назначают дивиденды в «повышенном» масштабе, а активно инвестируют внутри страны, передает ТАСС слова Шохина.
«Очень важно, чтобы активные инвесторы у нас поощрялись через налоговую систему», – сказал Шохин.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что поддержка должна оказываться только тому бизнесу, который инвестирует в развитие экономики, а не выводит доходы в офшоры и дивиденды.